ترامب: حماس ستواجه الإبادة إذا قررت البقاء في السلطة

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن حماس ستواجه “الإبادة الكاملة” إذا رفضت التنازل عن السلطة والسيطرة على غزة، في إطار سعيه لتطبيق خطته لإنهاء الصراع في قطاع غزة.

وعندما سُئل عما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوافق على وقف القصف في غزة ودعم الرؤية الأميركية الأوسع، قال ترامب لشبكة “سي إن إن” السبت: “نعم، بالنسبة لبيبي”.

وأضاف ترامب في المقابلة التي بُثت يوم الأحد، أنه يتوقع أن يعرف قريباً ما إذا كانت حماس ملتزمة بالسلام.

الأسرى والرهائن

يذكر أن وفد حماس سيناقش اليوم في محادثات غير مباشرة مع وفد إسرائيلي في شرم الشيخ “قوائم أسماء الأسرى الذين يجب على إسرائيل أن تطلق سراحهم” مقابل الرهائن الإسرائيليين.

وكشف مسؤول فلسطيني مطلع على سير المفاوضات، أن المباحثات غير المباشرة ستشهد “تبادل رسائل بين الطرفين (حماس وإسرائيل) عبر الوسطاء المصريين والقطريين”.

كما لفت إلى أنه “من المتوقع أن يتواجد وفدا الطرفين في المبنى نفسه وبعيداً عن وسائل الإعلام”.

وبحسب خطة ترامب، على إسرائيل أن تفرج عن 250 معتقلاً فلسطينياً من أصحاب الأحكام المؤبدة، وأكثر من 1700 فلسطيني من قطاع غزة كانوا اعتقلوا بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.

بالتزامن، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة من الغارات على شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما استهدفت المدفعية المناطق الشمالية الغربية لمخيم النصيرات وسط القطاع.

كما أكدت مصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي دمر جامعة الأزهر وسط مدينة غزة بشكل كامل.

العربية نت