البرهان يتسلم رسالة خطية من الرئيس سلفاكير ميارديت

تسلم السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، رسالة خطية من فخامة الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، تتصل بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتقويتها في كافة المجالات.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه ببورتسودان، السيد مونداي سيمايا كومبا وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة جنوب السودان، بحضور السفير محي الدين سالم وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسفير السودان لدى جنوب السودان الفريق عصام الدين كرار.

وقال وزير خارجية جنوب السودان، في تصريح صحفي، “نقلت رسالة من فخامة الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، إلى السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، تتصل بمسار العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، بجانب بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأوضح مونداي أن اللقاء تطرق إلى تبادل الرؤى حول سبل تعزيز العلاقات والتعاون المشترك، والارتقاء بها في كافة المجالات، والتنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية.

وأضاف سيمايا أن رئيس المجلس السيادي، أكد حرص الحكومة على استمرار التعاون والعمل الوثيق مع فخامة الرئيس سلفاكير ميارديت وحكومة جنوب السودان بما يحقق المصالح المشتركة.

ووصف السيد مونداي، زيارته للسودان بأنها مثمرة، مبيناً أن لقائه مع رئيس مجلس السيادة كان لقاءاً وديا وتاريخياً.

سونا