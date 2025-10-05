تنسيقية لجان المقاومة_الفاشر

شهد يوم أمس حادثة مثيرة للقلق حيث قامت مسيّرات المليشيا بإلقاء مقذوفات غريبة في مناطق مدنية وبحسب شهود عيان فقد صدرت من هذه المقذوفات روائح غريبة وقوية يُعتقد أنها تحتوي على مواد سامة أو مهيجة .

حتى اللحظة لم تصدر جهة رسمية بيانا تفصيليا لكن مصادر طبية أكدت أن الأعراض الظاهرة تشير إلى وجود مواد كيميائية.

.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.