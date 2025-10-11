محمد صلاح يغيب عن مباراة “احتفالية” لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الجمعة، غياب قائد المنتخب محمد صلاح، نجم ليفربول، عن مواجهة غينيا بيساو، في ختام مشوار “الفراعنة” في تصفيات كأس العالم 2026.

وضمنت مصر التأهل بالفعل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها، بعد أن سجل صلاح (33 عاماً) هدفين في الفوز السهل بثلاثية نظيفة على جيبوتي يوم الأربعاء الماضي.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 23 نقطة قبل جولة واحدة على نهاية مشوار التصفيات، ليحسم المنافسة مع بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني برصيد 18 نقطة.

كان إبراهيم حسن مدير المنتخب أشار إلى إمكانية إراحة صلاح في المباراة الأخيرة في استاد القاهرة.

وأكد الاتحاد المصري في بيان أن المدافع حمدي فتحي ولاعب الوسط مروان عطية خرجا من قائمة المدرب حسام حسن للإيقاف بسبب الانذارات.

وتقام مباراة مصر مع غينيا بيساو الأحد المقبل في ستاد القاهرة الدولي، بداية من الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية، وسط أجواء احتفالية منتظرة.

الشرق