حريق في الكيبل المغذي للولاية الشمالية يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي

قال مجلس التنسيق الإعلامي لشركة كهرباء السودان القابضة إنّ حريقاً في الكيبل الرئيسي المغذي يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن الولاية الشمالية، ونوه بأن الفرق الفنية تعمل على قدم وساق لمعالجة العطل.

واضافت الشركة في بيان لها: “تتقدم شركة كهرباء السودان للمواطنين بالشكر لتفهم الوضع والتحلي بالصبر، مؤكدة على بذل كل الجهد من العاملين لإصلاح الأعطال”.

السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

