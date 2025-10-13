فوضى في “إعلام المنتخب”.. والاعلام يستقي الاخبار من “حساب شخصي”

ظهر حجم الاختلاف داخل المكتب الإعلامي للاتحاد السوداني لكرة القدم من خلال التغطيات الخاصة بالاستعدادات ومباريات المنتخب الاول خلال الفترة الاخيرة.

حجم الصراعات داخل “إعلام المنتخب” ظهر في التغطية الخاصة بتجمع دار السلام ومباراتي موريتانيا السابقة والمباراة المقبلة امام الكنغو ، حيث يتم نشر الاخبار الرسمية عبر عدة منصات، في جهة يقوم مدير مكتب الاعلام بالاتحاد “عاطف السيد” بنشر اخبار على الصفحة الخاصة بالمنتخبات مع بعض الصور، وكذلك يقدم تغطية عبر صحيفة “صقور الجديان”.

في جانب آخر اصبحت وسائل الاعلام تستقي المعلومات الخاصة بالمنتخب من الصفحة الشخصية للمصور “محمد اسماعيل” الذي يرافق المنتخب حيث يقوم بنشر الاخبار الخاصة بالمنتخب بمعزل عن المكتب الإعلامي للاتحاد مع إرفاق صور “لا تحمل شعار المكتب الإعلامي للاتحاد”.

هذا التضارب في نشر الاخبار أثار التساؤلات وسط القاعدة الإعلامية التي طالبت بتوحيد المصدر للمصداقية، حيث اصبح واضحا للعيان حجم الخلافات والانقسام داخل المكتب الإعلامي لاتحاد الكرة والذي انعكس بصورة واضحة على النهج الإعلامي المتضارب في تغطية واخبار المنتخبات على وجه الخصوص.

الجدير بالذكر، ان مدير المكتب الإعلامي “عاطف السيد” رفض في وقت سابق الأسماء التي اعتمدتها لجنة المنتخبات برئاسة أسامة عطا المنان في مرافقة المنتخب واتخذ قرارا بمقاطعة اخبار المنتخب كرد فعل على تجاوزه في اختصاصاته.

ويتبع المكتب الإعلامي في اتحاد الكرة وفق النظام الأساسي اداريا للأمانة العامة للاتحاد.

نادينا