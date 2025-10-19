المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم يتفقد الساحة الخضراء

وجه المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير بمضاعفة الجهود لاستكمال المرحلة الأولى من مشروع تأهيل الساحة الخضراء، والتي تشمل إزالة الحشائش ومخلفات الحرب من المساحة الخضراء المستهدفة بإعادة الاستزراع والتنجيل، ومن ثم تأهيل شبكات الكهرباء والمياه وبقية المنشآت الخدمية حتى تعود لخدمة الزوار من المواطنين.

وأكد لدى تفقده الساحة الخضراء اليوم، بحضور مدير الساحة د. أزهري وداعة الله ومدير الإدارة العامة للشئون الزراعية بالمحلية المهندس عمرو تاج السر، أكد أن العمل يأتي ضمن توجيهات اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم وضمن برنامج الولاية لإعادة إعمار العاصمة.

وأشار إلى أن مشروع تأهيل الساحة الخضراء يأتي بمشاركة واسعة من هيئة نظافة المحلية والهيئة الشبابية للإعمار والتعافي الوطني والاسناد المدني بالمقاومة الشعبية ولجنة المرأة بالمقاومة الشعبية والشرطة المجتمعية بالمحلية واتحاد عام الطلاب وجهاز المخابرات، إضافة إلى العاملين بالساحة الخضراء.