القضارف.. توجيه رئاسي بفك صادر الذرة

أبلغ والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد أحمد حسن، اللجنة المفوضة لمزارعي الولاية، بصدور توجيه رسمي من رئيس الوزراء بفك حظر صادر محصول الذرة.

وقال رئيس اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف، ياسر الصعب،لـ(التيار)، أن والي الولاية، أطلعهم على نتائج زيارته للعاصمة الإدارية بورتسودان، فيما يلي الشأن الزراعي، وذكر الصعب أن الوالي أبلغهم بصدور توجيه مكتوب من رئيس مجلس الوزراء دكتور كامل إدريس، لوزيري التجارة والزراعة بفك حظر صادر الذرة، بناءا على تقارير من وزارة الزراعة، والأمن الاقتصادي، تفيد بتوفر كميات كبيرة من الذرة، من إنتاج الموسم السابق والأعوام السابقة، مع توقعات بإنتاج عالي هذا الموسم.

وكانت وزارة التجارة قد أوقفت صادر الذرة منذ العام الماضي، تخوفا من حدوث فجوة في الغذاء بالبلاد بسبب الحرب الدائرة.

وتدنت أسعار الذرة بشكل كبير بالقضارف أكبر الولايات المنتجة للمحصول للبلاد، عقب خروج جزء كبير من قطاع الدواجن جراء الحرب من دائرة الإنتاج، بجانب حظر صادر الذرة، وتوقف جهاز المخزون الاستراتيجي من التدخل لشراء المحصول من المزارعين، حيث تراجع سعر جوال الذرة من (100) ألف جنيه، إلى (62) ألف جنيه للجوال.

وقال رئيس لجنة المزارعين، أن والي القضارف، نقل لهم أيضا صدور توجيهات رئاسية، بدخول المخزون الاستراتيجي لشراء الذرة من المزارعين، لتحسين سعر المحصول، وذلك بشراء عدد (1,5) مليون جوال ذرة.

وشكر الصعب الوالي، بإسم المزارعين، على الجهود الكبيرة، والمساعي التي قام بها، من أجل حل مشكلة تسويق محصول الذرة، واعتبر الصعب النتائج التي توصل إليها الوالي مرضية بالنسبة للمزارعين، لافتا إلى أن هناك تخوفات كانت قد سادت المزارعين بحدوث “إعسار وفرة” في ظل الكميات الموجودة حالياً من إنتاج العام السابق والكميات المتوقع إنتاجها في الموسم الحالي.

وأشار رئيس لجنة المزارعين، إلى أنهم سيتابعون تنفيذ التوجيهات التي صدرت بفك حظر صادر الذرة، وقال:”سنقوم بإرسال وفد للعاصمة الإدارية بورتسودان، الأسبوع القادم، حال عدم صدور قرار رسمي بفك حظر صادر الذرة”، منوها إلى أهمية القرار بالنسبة للمزارعين لتحسين الأسعار المتدنية للمحصول، بسبب ضعف التسويق وعدم وجود مشترين محليين.

