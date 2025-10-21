قوات الدفاع المدنى تنجح فى إنتشال رفاة جثتين قامت المليشيا المتمردة بإعدامهما والقت بهما داخل بئر بمنزل

فى عملية نوعية معقدة وبعدتوافر معلومات من أقارب المتوفين بوجود رفاة لجثتين القيتا داخل بئر سابتك تانك بإحدى المنازل بمحلية شرق النيل تحركت على الفور فرق الدفاع المدنى لمكان الحادث بحضور مدير دائرة الشئون العامة ومدير الدفاع المدني بمحلية بحري ومدير الطب العدلي وعدد من زويهما وبعد معاينة الموقع وعمل التحوطات الفنية اللازمة باشر الفريق الفني مهامه وتمكن من إنتشال الرفاة

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الوقائع تشير بأن هذه الحادثة تأتى ضمن الفظائع والجرائم التى قامت مليشيا الدعم السريع بإرتكابها ضد المواطنين العزل الذين قامت بتصفيتهم بدم بارد حيث تشير تفاصيل هذه الواقعة بقيام المليشيا المتمردة باغتيال هذين الشخصين وقامت بعد ذلك بإلقاء جثتيهما بالبئر بأحد المنازل بشرق النيل وعلى الفور باشرت السلطات المختصة من الطب العدلى لتسليم الرفاة الى ذويها وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية بقسم شرطة سوبا شرق.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

