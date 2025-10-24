بروفيسور مضوي يؤكد أهمية التعليم غير الحكومي في تطوير التعليم العالي بالسودان

أكد بروفيسور أحمد مضوي موسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن قطاع التعليم العالي الخاص والأهلي والأجنبي يعد أحد الأعمدة الأساسية للنهضة التعليمية والتنموية في السودان، لما يقدمه من خيارات تعليمية متنوعة وفرص أكاديمية مبتكرة تسهم في بناء جيل مؤهلٍ قادر على مواكبة متطلبات العصر.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان، الخميس، الدكتور أبوبكر مصطفى رئيس مجلس جامعة المستقبل، بحضور الأستاذ علي الشيخ السماني وكيل الوزارة، والدكتور عبدالقادر محمد حسن مدير الإدارة العامة للتعليم العالي الخاص والأهلي والأجنبي، والدكتور مرتضى علي عثمان مدير المكتب التنفيذي الوزاري.

وأشار بروفيسور مضوي إلى أن هذا القطاع يمتلك مقومات كبيرة تؤهله لأن يكون شريكاً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال الاستثمار في الكوادر التعليمية، وتحديث المناهج، وتوفير بيئات تعليمية جاذبة ومحفزة للإبداع والابتكار .

ودعا الوزير إلى تعزيز التكامل والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي بما يخدم مصلحة الطلاب والبلاد، مؤكداً أن رؤية الوزارة ترتكز على دعم التنوع التعليمي وتشجيع الابتكار في البرامج الأكاديمية، وتبني سياسات مرنة تسهم في رفع جودة التعليم وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل.

كما شدد على أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في التعليم وتوسيع فرص التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

ومن جانبه عبر الدكتور أبوبكر مصطفى عن شكره وتقديره لوزير التعليم العالي والبحث العلمي على اهتمامه المتواصل بتطوير التعليم العالي الخاص والأهلي ودعمه المتزايد لمؤسساته، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام يعكس رؤية وطنية عميقة تسعى إلى تمكين الجامعات الأهلية من أداء دورها الريادي في خدمة المجتمع.