دعوة لعقد اجتماع بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا تشونج دونج-يونج وزير الوحدة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون خلال زيارته المرتقبة إلى آسيا، وحث الزعيمين على اغتنام فرصة نادرة للسلام.

وأضاف تشونج، وهو كبير صانعي السياسة في سول فيما يتعلق بالعلاقات بين الكوريتين، أن زيارة ترامب إلى كوريا الجنوبية تمثل "فرصة من السماء" يمكن أن تساعد في تعزيز مكانة كوريا الشمالية على الساحة العالمية وتحسين اقتصادها.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن تشونج قوله لوسائل إعلام محلية "يجب على زعيمي كوريا الشمالية والولايات المتحدة ألا يفوتا هذه الفرصة... يتعين عليهما اتخاذ قرار جريء".

والتقى ترامب مع كيم ثلاث مرات خلال فترة رئاسته السابقة لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن إنهاء برنامج بيونجيانج النووي.

ويشكك مسؤولون في سول في إمكانية عقد اجتماع جديد الأسبوع المقبل، لكنهم رحبوا باحتمال تحقيق تقدم في الدبلوماسية مع بيونجيانج إذا ما تم ذلك.

ويغادر ترامب واشنطن، مساء اليوم الجمعة، في رحلة تستغرق خمسة أيام يزور خلالها ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية، وهي الأولى له إلى المنطقة منذ توليه منصبه في يناير الماضي.

وقال تشونج إن هذه الزيارة تمثل فرصة لتجاوز التحضيرات والتنسيق اللذين يتطلّبهما عادة عقد لقاء بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.