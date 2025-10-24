في تعليقهم على قرار بنك السودان بحظر وتقييد حسابات أسماء بارزة من جراء وكلاب صيد المليشيا، استوقفني الموقف الناقد للقرار من أقلام وحوائط إسفيرية قالت إن هذه الخطوة تأخرت كثيرًا. المدهش في الأمر حد الفاجعة أن ذات هذه الأقلام ظلت في وضع (الخمسة في الإ تنين) طيلة أيام عهد المحافظ المنتهية ولايته.

ظلت صامتة وراضية بكل تجاوزاته وتهاونه في قضايا لم تكن تحتاج إلى لولوة وتأخير، لكنه فعلها بصمت ومساعدة أصدقائه في الحقل والفضاء الإسفيري الذين لم يسألوه لماذا تتأخر في إعلان تقييد حسابات داعمي الثورة المصنوعة. لكنهم اليوم يقولون وبعين قوية إن الخطوة تأخرت كثيرًا!

■ نحن أمام حالة نفاق إسفيري بالمعنى الحرفي للكلمة.

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد