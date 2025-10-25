محادثات وزير الخارجية السودانية مع مسؤولين أمريكيين بواشنطن ذات صلة مباشرة بمقترح على الطاولة لوقف الحرب في السودان، وفق رؤية تطرحها الإدارة الأمريكية بإعداد من دول وجهات ترتبط ارتباطًا سياميًا بالدور والنفوذ الأمريكي في العالم.

■ أمريكا ستمارس ضغوطًا على الجانب السوداني لفرض خيار سلام أعرج على الشعب السوداني.

■ لا خيار أمام المفاوض الحكومي غير مصارحة الشعب السوداني بالحقيقة. الشعب السوداني خاض ويخوض معركة كرامة أسطورية، معركة على الهواء مع الخونة وكلاب صيدهم. ولهذا لا يمكن تجاوز هذا الشعب العظيم بأي مساعي اتفاق تأتي خصمًا على تضحيات خضبتها دماء الشهداء والصادقين.

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد