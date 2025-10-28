الاتحاد العام للصحفيين السودانيين يصدر بيانا حول اختطاف واعتقال الزميل معمر إبراهيم بمدينة الفاشر

أصدر الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، الاثنين، بيانا حول اختطاف واعتقال الزميل معمر إبراهيم بمدينة الفاشر من قبل مليشيا الدعم السريع .

فيما يلي تورد سونا نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

الاتحاد العام للصحفيين السودانيين

بيان حول اختطاف واعتقال الزميل معمر إبراهيم بمدينة الفاشر .

مواصلة لجرائمها ضد المدنيين واستهدافها للصحفيين وانتهاكاتها الشنيعة ضدهم ؛ وفي تهديد خطير لحرية الصحافة وحياة الصحفيين إختطفت مليشيا الدعم السريع مساء الأحد 26/10/2026 بمدينة الفاشر الزميل الصحفي معمر إبراهيم مراسل (قناة الجزيرة مباشر) في عاصمة إقليم دارفور غربي البلاد ، ولا يعرف حتى لحظة صدور البيان مصيره بعد ظهوره في لحظة الإختطاف محاطاً بعناصر من مليشيا الدعم السريع ، وقد وردت معلومات عن تعرضه لتعذيب من قبل معتقليه .

ويؤكد الاتحاد العام للصحفيين السودانيين على تضامنه الكامل مع الزميل معمر ووقوفه معه ومع كافة الزملاء الصحفيين الذين أُرتكبت بحقهم انتهاكات بشعة خلال فترة الحرب بولايات دارفور ، ويدعو كل المنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية والمنظمات الصحفية والحقوقية للعمل معاً من أجل الإفراج عن الزميل معمر ورفع الظلم عنه، ويحمّل الإتحاد مليشيا الدعم السريع الإجرامية الارهابية المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته .

إن جريمة اختطاف الزميل معمر ابراهيم هي إمتداد لسلسلة الإنتهاكات وجرائم المليشيا الممنهجة ضد الصحفيين خاصة في إقليم دارفور حيث بلغ عدد الصحفيين الذين قتلتهم واختطفتهم المليشيا دون معرفة مصيرهم أو أوضاعهم اكثر من ثمانية صحفيين في مدن الفاشر ونيالا والجنينة منذ بدء عملية حصار ومهاجمة عاصمة الإقليم والمدن الأخرى.

ندعو للإفراج الفوري عن الأخ معمر وبقية الزملاء الصحفيين المعتقلين في سجون المليشيا وهم :-

1/ محمد هرون جراد – معتقل منذ يوليو 2024م

2/ مصطفي فضل المولي ابو قوتة معتقل منذ سبتمبر 2025م.

3/ د. عصام هرون جراد – تاريخ الاعتقال 2 اكتوبر 2025م

4/ يوسف البشير عبد المالك – تاريخ الاعتقال 21 اغسطس 2024م