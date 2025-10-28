اللجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومه الشعبيه ولاية الخرطوم تعلن الاستنفار

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنة العليا للاستنفاروتنظيم المقاومه الشعبيه ولاية الخرطوم

بيان رقم (1)

يقول تعالى

(أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ )

ويقول الله تعالي

(انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)

تعلن اللجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومه الشعبيه ولاية الخرطوم عن الاستنفار العام في جميع محليات الولايه كما نناشد المواطنيين الشرفاء وكل من يستطيع حمل السلاح للانخراط في معسكرات المقاومه الشعبية والدفع بالمقاتلين والمال للزود عن كل مدن السودان تحت شعار (كل اجزائه لنا وطن) كما تندد بالانتهاكات التي تقوم بها المليشيا المتمرده الغاشمه في حق المواطنيين الأبرياء العزل في فأشر السلطان وكردفان من اباده جماعيه ضد الأبرياء كما نطالب المجتمع الدولي بإدراج ماليشيا الجنجويد المتمرده ضمن قوائم المنظمات الراعية للارهاب

أن معركة الكرامه هي معركة الشعب السوداني .

والله أكبر والعزة للسودان

صادر عن:

اللجنة العليا للاستنفاروتنظيم المقاومة الشعبية ولاية الخرطوم