نقل 218 جثمان من مواقع متفرقة بقشلاق الشرطة بمنطقة ابو سعد جنوبي امدرمان وإعادة دفنها وفقاً للإجراءات القانونية

في ظل سعيها لتهيئة البيئة العامة وترقيتها بكافة مساكن وقشلاقات قوات الشرطة بولاية الخرطوم و جعلها ملائمة للحياة قامت الإدارة العامة لأراضي وعقارات الشرطة بنقل 218 جثمان من مواقع متفرقة بقشلاق الشرطة بمنطقة ابو سعد جنوبي امدرمان وإعادة دفنها وفقاً للإجراءات القانونية

عملية النبش التي شاركت فيها فرق متخصصة من الطب العدلي وشرطة محلية امدرمان وقوات السجون و لجنة من ساكني القشلاق ومواطني المنطقة إستمرت لعدة أيام حيث جرى التعرف على هوية عدد من هذه الجثامين و إعادة دفنها بطريقة لائقة وبحضور ذويهم

اللواء شرطة / سيف الدين محمد إدريس مدير الإدارة العامة لاراضي وعقارات الشرطة في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أوضح أن هذا العمل يأتي ضمن خطة إدارته لإعادة تأهيل عقارات وقشلاقات قوات الشرطة بولاية الخرطوم حتى تصبح جاهزة لعودة أسر منسوبي قوات الشرطة كاشفاً في الوقت نفسه عن برامج تطوير وتحديث كبيرة ستشهدها أراضي وعقارات الشرطة في المرحلة المقبلة.

المكتب الصحفي للشرطة