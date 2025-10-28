حزب الأمة القومي يدين الانتهاكات في الفاشر وبارا ويدعو لتحقيق عاجل وحماية المدنيين

بيان صحفي حول تطورات الأوضاع في الفاشر وشمال كردفان

يتابع حزب الأمة القومي بقلقٍ بالغ تطورات الأوضاع الإنسانية في مدينة الفاشر وما تشهده من انتهاكاتٍ مروّعة، وحالات نزوحٍ واسعة لآلاف المواطنين الفارّين من جحيم الحرب. ويؤكد الحزب إدانته الكاملة لكلّ الانتهاكات التي يتعرّض لها المدنيون في مدينتي الفاشر وبارا عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليهما إثر معارك دارت بينها وبين القوات المسلحة وحلفائها.

وقد وثّقت مقاطع مصوّرة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة لانتهاكات بشعة بحق أشخاص بزيٍّ مدني، وبعضهم من الأسرى، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

إنّ حزب الأمة القومي، إذ يستنكر هذه الجرائم البشعة، فإنه يطالب بإجراء تحقيقٍ عاجلٍ وشفّافٍ حولها وتقديم مرتكبيها للعدالة، كما يدعو جميع أطراف الحرب إلى تحمّل مسؤولياتهم والالتزام بتعهّداتهم بحماية المدنيين وصون كرامتهم في كل مناطق النزاع.

ويدعو الحزب إلى فتح الممرات الآمنة وتأمين حركة المدنيين، وتمكين المنظمات الإنسانية من الوصول دون عوائق لإيصال المساعدات والإغاثات العاجلة للمتضررين الذين يفترشون العراء ويكابدون أوضاعًا مأساوية بسبب استمرار القتال.

كما يُناشد الحزب المنظمات الدولية والإقليمية والإنسانية سرعة التحرّك لإغاثة المتضررين والنازحين داخل المدن والمخيّمات وفي العراء، وتوفير الحماية والعون اللازم لهم.

ويُجدّد الحزب دعوته المُلِحّة إلى جميع أطراف النزاع لتحكيم صوت العقل والضمير الوطني، والعمل الجاد على الوقف الفوري لإطلاق النار، والتوقيع على الهدنة الإنسانية المقترحة من الآلية الرباعية الدولية، بما يتيح وصول المساعدات لكل المتضررين في أنحاء البلاد، ويمهّد الطريق لإنهاءٍ شاملٍ للحرب عبر تسويةٍ سياسيةٍ سلمية تُعالج جذور الأزمة، وتُفضي إلى مشروع وطني جامع يؤسس لسلامٍ مستدامٍ وحكمٍ مدنيٍ توافقيٍ يحقّق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.

رحم الله الشهداء، وشفى الجرحى، وردّ المفقودين، ونسأل الله أن يُعجّل بعودة النازحين والمشرّدين إلى ديارهم آمنين سالمين.

الثلاثاء 28 أكتوبر 2025م

الأمانة العامة لحزب الأمة القومي