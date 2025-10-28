- 1/2
- 2/2
أعلنت جمعية الهلال الأحمر السوداني تأكدها من مقتل خمسة من متطوعيها بمدينة بارا بولاية شمال كردفان، فيما لا يزال مصير ثلاثة آخرين مجهولاً، وذلك على خلفية تداول مقطع مصوّر يُظهر تعذيب وضرب عدد من أعضاء فريق الجمعية بالمدينة، في مشهد وصفته الجمعية بأنه “يندى له جبين الإنسانية”.
وقالت الجمعية في بيانه اليوم، إن المتطوعين الذين تم استهدافهم كانوا في مهمة رسمية ضمن فريق توزيع الوجبات الغذائية (التكايا) بمدينة بارا، وهم يحملون بطاقات تعريفية رسمية وشارات الهلال الأحمر التي يفترض أن تكفل لهم الحماية الكاملة أثناء أداء مهامهم الإنسانية.
وأكدت الجمعية أن ما جرى يمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ الإنسانية وللقواعد المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف، التي تلزم أطراف النزاع باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني.
ودعت الجمعية في بيانها جميع الجهات الوطنية والدولية إلى التحقيق العاجل في هذه الأحداث، وضمان احترام شارة الهلال الأحمر وعدم استهداف المتطوعين والعاملين في العمل الإنساني.
وأعربت الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني، الأستاذة عايدة السيد عبد الله، عن صدمتها البالغة تجاه ما وصفته بـ”السلوك المروّع” الذي أودى بحياة عدد من متطوعي الجمعية، مشيرة إلى أن الجمعية تتابع بقلق بالغ الأوضاع في مدينتي الفاشر بشمال دارفور وبارا بشمال كردفان.
كما أبدت قلقها من انقطاع الاتصال مع فريق الجمعية بمدينة الفاشر، الذين كانوا يؤدون مهامهم داخل مستشفى النساء والتوليد، مناشدة بضرورة تمكين فرق الهلال الأحمر من أداء واجبها الإنساني في بيئة آمنة تحفظ سلامتهم.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر السوداني يؤكد مقتل خمسة من متطوعيه بمدينة بارا ومصير مجهول لثلاثة آخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.