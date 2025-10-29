المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية والتدريب بالقاهرة يدين الجرائم المروعة في الفاشر ويدعو لتحقيق دولي عاجل

أدان المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية والتدريب بالقاهرة بأشد العبارات الجرائم المروعة التي ارتكبتها ولا تزال ترتكبها – مليشيا الدعم السريع المتمردة بحق المدنيين في مدينة الفاشر، واصفًا ما يجري بأنه انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية، ويرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال المركز في بيان أصدره من مقره بالقاهرة إن ما يحدث في الفاشر يمثل مأساة إنسانية وجريمة مكتملة الأركان تتطلب موقفا إقليميا ودوليا حازما.

ودعا البيان الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك العاجل من أجل فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوداني، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الدعم السريع والقوى الداعمة لها، وحماية المدنيين وإغاثة المتضررين دون إبطاء .