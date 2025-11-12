اشتراطات الكاف تجبر المريخ على إزالات حول “القلعة الحمراء”

تحصلت (نادينا) على معلومات خاصة بأعمال لجنة منشآت المريخ وشركة “بروج” حيث ان التفاصيل تقول ان تسيير المريخ وعبر لجنة المنشآت وقفت على كافة التفاصيل الخاصة بأعمال اعادة تأهيل القلعة الحمراء، وطلبت من الشركة المنفذة ضرورة ان تكون عملية اعادة التاهيل متوافقة مع اشتراطات ومتطلبات الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”.

وحسب ما توفرت من معلومات فإن موافقة الاشتراطات يحتاج لعمليات ازالة لما حول الملعب من منشآت لاستيفاء الشروط وربما تمتد الإزالات لحوض السباحة مع مقترح بتحويل مكان دار النادي والمسجد، حيث أكدت لجنة المنشآت للشركة خلال اجتماع عقد بين الطرفين ان استيفاء الشروط أهمية قصوى.

