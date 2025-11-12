والي الخرطوم يعلن عن تمديد فترة تخفيض رسوم ترخيص المركبات ورخص القيادة بنسبة ٥٠٪ لمدة أسبوع كامل بالمجمع

أعلن والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة عن تمديد فترة تخفيض رسوم ترخيص المركبات ورخص القيادة بنسبة ٥٠٪ لمدة أسبوع كامل بمجمع خدمات الجمهور بجبرة الذي أُطلق عليه اسم الشهيد الفريق شرطة عادل محمد عباس بمدينة جبرة بعد إعادة تأهيله لتقديم خدماته بشكل أفضل للجمهور .

وأشاد الوالي لدى تدشين المركز بحضور الفريق شرطة أحمد علي إدريس مدير عام قوات الشرطة بالإنابة ومدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة الدكتور سراج الدين منصور ومدير الإدارة العامة وعدد من قادة العمل الشرطي بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية وقوات الشرطة والإدارة العامة للمرور وشرطة ولاية الخرطوم في تقديم الخدمات للمواطنين مؤكداً الدور الحيوي الذي تلعبه شرطة المرور في الانتشار بالمواقع المختلفة لتسهيل إجراءات المواطنين.

وأشار الوالي إلى أن ولاية الخرطوم شهدت في الفترة الماضية افتتاح عدة مراكز لخدمة المواطنين منها مراكز أبو آدم وشرق النيل برعاية الفريق بحري مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة السليمة لعودة المواطنين.

وأضاف أن الترتيبات جارية لافتتاح مركز أمبدة قريباً لتقديم خدماته للجمهور.

واعتبر الوالي أن افتتاح مركز الشهيد اللواء عادل محمد مختار (جبرة سابقاً) يعد إضافة نوعيةكونه من أقدم المراكز وأكثرها خبرة في تقديم الخدمات المرورية وكافة المعاملات المتعلقة بصلاحية المركبات . كما حيا شركاء الشرطة من وزارة المالية وزارة البنى التحتية وهيئة الطرق والجسور مشيراً إلى التحسن الكبير في شبكة الطرق وخدمات المرور خاصة تركيب عدد من الشارات الضوئية بالتعاون بين شرطة المرور وهيئة الطرق والجسور وتحسين الإضاءة وإزالة مخلفات الحرب من الطرق.

مدير الإدارة العامة للمرور اللواء حاتم محمود منصور ان افتتاح المركز يعد إضافة حقيقية لتسهيل الخدمات المرورية بعد إعادة تأهيله وتشغيله. وأوضح أن هناك برامج طموحة سيتم الإعلان عنها قريباً تشمل استخراج رخص القيادة وترخيص المركبات للسودانيين في الخارج عبر الإنترنت حيث سيتم إرسال الرخص مباشرة إلى مواقعهم بعد التقديم عبر الهاتف. كما أشار إلى أن المرحلة الحالية تشمل تأهيل مبنى الإدارة العامة للمرور وإنشاء مراكز جديدة في ولايتي سنار والقضارف إضافة إلى مشروع كبير لتطوير الخدمات الإلكترونية.

هذا وقد صاحب حفل التدشين تكريم عدد من الضباط وضباط صف وجنود وعمال الخدمات الذين قاموا بالإشراف والمتابعة على عمليات إعادة تأهيل المركز تقديراً لجهودهم المبذولة حتى أصبح المركز جاهز لتقديم خدماته بصورة متكاملة للجمهور.