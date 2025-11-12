غرق مركب يُودي بحياة 42 مهاجراً بينهم 29 سودانياً

لقي 42 مهاجراً، من بينهم 29 سودانياً، حتفهم، في أحدث مأساة قبالة سواحل ليبيا، على أثر غرق مركب كان قد غادر منطقة زوارة منذ أكثر من أسبوع.

ووفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء، كان المركب المنكوب يُقل 49 مهاجراً؛ من بينهم امرأتان، ولم يتسنّ إنقاذ سوى سبعة مهاجرين، خلال عملية بحث وإنقاذ قامت بها السلطات الليبية.

ووفق رواية الناجين، غادر المركب يوم الثالث من الشهر الحالي، لكن بعد نحو ست ساعات، تسببت الأمواج العاتية في تعطل المحرك، مما أدى إلى انقلاب القارب.