- 1/2
- 2/2
عاد شيخ الدعم السريع “القراي”, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد قام بنشره وشرح تفاصيل المقطع الأول.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الشيخ كان قد أثار جدلاً واسعاً بعد ظهوره وهو يوجه رسالة لقائده “حميدتي”, من على “المنبر”.
وطلب الشيخ في رسالته طلباً لقائد المليشيا أعلن فيه رغبته في الزواج من المذيعة تسابيح مبارك خاطر, بعد أن شاهدها في صور ومقاطع بالفاشر.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن الشيخ ظهر في مقطع جديد أعلن فيه إعتذاره مؤكداً أنه لم يكن يعلم بأن تسابيح, متزوجة, وقال في جزء من إعتذاره: “كنت مفتكرها مشجعة للدعامة”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. “كنت مفتكرها مشجعة للدعامة”.. شيخ الدعم السريع يتراجع عن فكرة طلب الزواج من المذيعة تسابيح خاطر ويكشف الأسباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.