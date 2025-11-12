شاهد بالصور والفيديو.. “أفراح الشعب” تستعرض جمالها في إطلالة مبهرة وتقول: “نصف الحقد إعجاب”

نشرت الفنانة السودانية, الحسناء أفراح عصام, مقطع فيديو قصير لاقى تفاعلاً واسعاً وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد استعرضت الفنانة الملقبة بأفراح الشعب, جمالها عبر الإطلالة التي خطفت بها الأضواء, وكتبت عليها: “نصف الحقد إعجاب”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

