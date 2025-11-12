اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

شاهد بالصور والفيديو.. “أفراح الشعب” تستعرض جمالها في إطلالة مبهرة وتقول: “نصف الحقد إعجاب”

0 نشر
ياسين محمد 0 تبليغ

  • شاهد بالصور والفيديو.. “أفراح الشعب” تستعرض جمالها في إطلالة مبهرة وتقول: “نصف الحقد إعجاب” 1/2
  • شاهد بالصور والفيديو.. “أفراح الشعب” تستعرض جمالها في إطلالة مبهرة وتقول: “نصف الحقد إعجاب” 2/2

نشرت الفنانة السودانية, الحسناء أفراح عصام, مقطع فيديو قصير لاقى تفاعلاً واسعاً وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد استعرضت الفنانة الملقبة بأفراح الشعب, جمالها عبر الإطلالة التي خطفت بها الأضواء, وكتبت عليها: “نصف الحقد إعجاب”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

صورة ياسين محمد

ياسين محمد

يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور والفيديو.. “أفراح الشعب” تستعرض جمالها في إطلالة مبهرة وتقول: “نصف الحقد إعجاب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

قد تقرأ أيضا