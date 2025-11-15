عدوي : الجامعة العربية شريك رئيس في اعادة تعافي قطاع الخدمة المدنية السودانية

عدوي : تنمية الموارد البشرية السودانية ستكون ضمن اجندة أعمال الدورة 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في فبراير المقبل

أكد السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي – سفير جمهورية السودان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية ان الجامعة العربية شريك رئيس في عملية اعادة تعافي وإعمار الخدمة المدنية السودانية، مثمناً الموقف العربي الداعم للسودان الذي عبرت عنه اجتماعات الدورة ١٢٠ للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية والذي استضافته المملكة المغربية مؤخرا .

وعبر السفير عدوي عن تقدير السودان للمواقف العربية المساندة في مختلف المنابر سيما الفنية الداعمة لعملية اعادة الإعمار ، مشيدا بقرارات المجلس التنفيذي الأخيرة في دعم قيام وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بإعداد دراسة شاملة تتضمن الاحتياجات التدريبية لكافة مؤسسات الدولة السودانية بما يعزز إنجاح مشروع تنمية الموارد البشرية في السودان .

وأوضح السفير عماد عدوي ان السودان سيحرص على إنفاذ قرارات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ، الذي رحب بمقترح السودان إطلاق صندوق لتنمية الموارد البشرية واوصى بإحالة الأمر للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة .

وجدد السفير عدوي قناعة السودان بقدرة المحيط العربي على الإسهام الفاعل في عملية اعادة الإعمار ، مؤكدا على دور المورد البشري كعنصر وركيزة أساسية لتحقيق التنمية.

الجدير بالذكر ان السودان كان قد شارك في أعمال الدورة ١٢٠ للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الأسبوع الماضي بوفد ترأسه معالي السيد / معتصم احمد صالح – وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية ، حيث أجاز الاجتماع على مستويي الخبراء والوزراء عدد من البنود الراتبة المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للمنظمة بما فيها موقف سداد الدول لالتزاماتها والمرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية للمنظمة ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة .