شاهد بالفيديو.. في لقطة تصدرت “الترند” على مواقع التواصل السودانية.. محترف الهلال جان كلود يستعرض مهاراته ويهين لاعب المولودية ويتلاعب به ويسقطه على الأرض

تصدرت لقطة من مباراة الهلال السوداني, وضيفه مولودية الجزائر, “الترند”, على الصفحات الرياضية السودانية, التي تنشط على فيسبوك.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن اللقطة ظهر فيها محترف الهلال, البوروندي, جان كلود, وهو يستعرض مهاراته في المباراة التي كسبها الهلال, بهدفين مقابل هدف.
جان كلود, استعرض مهاراته بمراوغة لاعب الفريق الجزائري, بطريقة وصفها الجمهور بالمهينة, حيث استلم الكرة وقام بالتمويه بجسمه أجبرت مدافع الخصم على فقدان توازنه ومن ثم السقوط على الأرض.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
