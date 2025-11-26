فيفا يحدد موعداً للأندية لتسريح لاعبي منتخبات كأس أمم إفريقيا

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” موعداً نهائياً للأندية الأوروبية من أجل السماح للاعبي المنتخبات الإفريقية بالانضمام للمعسكرات التحضيرية لكأس أمم إفريقيا.

وأعلن فيفا أن تاريخ 8 ديسمبر 2025 هو آخر موعد أمام الأندية لترك اللاعبين الدوليين، الذين تلقوا استدعاءات رسمية للتواجد في كأس إفريقيا.

وفي حال عدم إلتزام أي ناد بقواعد فيفا، قد يخضع النادي الأوروبي لعقوبات من الجهة الأولى المسؤولة عن كرة القدم.

وبهذه الطريقة يستطيع الاتحاد المصري لكرة القدم إجبار مانشستر سيتي وليفربول على ترك عمر مرموش ومحمد صلاح قبل 5 أيام كاملة من ودية نيجيريا، علماً بأن هناك شائعات حول رغبة صلاح في مواصلة اللعب مع ليفربول حتى يوم مباراته ضد برايتون الموافق 13 ديسمبر.

لكن فيفا يرفض تلك الفكرة، حيث يود ضمان استعداد ومشاركة اللاعبين في البطولة وفق اللوائح الدولية، وإعطاء المنتخبات المشاركة الوقت الكافي من أجل تحضير لاعبيها للمشاركة بأفضل مستوى ممكن، سواء عن طريق المعسكرات التدريبية أو المباريات الودية.

وستقام كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في التاريخ على الأراضي المغربية، ومن المقرر أن تبدأ يوم 21 ديسمبر، وتنتهي في 18 يناير 2026.

من جانبه، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” واللجنة المحلية المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2025، أن الحد الأقصى لعدد اللاعبين المستدعيين في كل منتخب هو 28 لاعباً.

وسيبدأ المغرب في استقبال وفود المنتخبات المشاركة في البطولة قبل 5 أيام من حفل الافتتاح (21 ديسمبر)، من أجل مساعدة جميع الفرق على الاستقرار والتأقلم مع مقرات الإقامة.

الشرق