ياسمين صبري: القارئون في برنامج دولة التلاوة أصواتهم علاج وراحة نفسية

أشادت الفنانة ياسمين صبري بـ برنامج “دولة التلاوة” الخاص بمسابقة تلاوة القرآن الكريم.

وكتبت صبري من خلال حسابها الشخصي على “فيس بوك”: “الله على أصواتك يا مصر، الله على أولادك يا مصر، بعض القارئين في “دولة التلاوة” أصواتهم علاج وراحة نفسية تقشعر لها الأبدان”.

برنامج «دولة التلاوة» يأتي في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاكتشاف المواهب الشابة في الترتيل والتجويد من مختلف محافظات مصر.

البرنامج تبثه قنوات “الحياة وCBC والناس” بجانب منصة “watch it”، الجمعة والسبت في تمام الساعة التاسعة مساء من كل أسبوع.

14 ألف متسابق في الاختبارات الأولية لبرنامج دولة التلاوة

شهد البرنامج مشاركة واسعة تجاوزت 14 ألف متسابق من جميع محافظات الجمهورية، ضمن تعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويحظى المتسابقون بفرصة التقييم أمام لجنة تحكيم من قامات دينية وصوتية مرموقة.

لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة

– الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر

– الدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات

– الداعية الإسلامي مصطفى حسني

– القارئ الشيخ طه النعماني

كما يشارك كضيوف شرف عدد من الأسماء اللامعة، وهم:الدكتور أسامة الأزهري، الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، الدكتور علي جمعة، القارئ أحمد نعينع، القارئ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ جابر البغدادي، إضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف والقارئ المغربي عمر القزابري.

