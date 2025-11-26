شاهد بالفيديو.. الفنانة فهيمة عبد الله تعود لطليقها العازف أحمد الصديق والجمهور: (رجع الوجع)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو من حفل زواج أحيته الفنانة المعروفة فهيمة عبد الله, مؤخراً بإحدى المدن السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تفاجأ جمهور مواقع التواصل بظهور العازف أحمد الصديق, ضمن الفرق الموسيقية للفنانة.

وكان أحمد الصديق, والفنانة فهيمة عبد الله, قد انفصلا عن بعضهما قبل أشهر وفقاً لما أعلنت المطربة في تدوينة عبر حسابها على فيسبوك.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد انقسم المعلقون حول ظهور الصديق, مع فهيمة, حيث أكد البعض عودتهما لإكمال حياتهما الزوجية, فيما نفى البعض الآخر هذه المعلومة مؤكدين أن العازف والفنانة عادا في إطار العمل مع بعضهما.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)