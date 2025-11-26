- 1/2
- 2/2
قيدت نيابة مكافحة جرائم المعلوماتية اليوم، دعوى جنائية بالرقم 11447/ 2025م في مواجهة عدد من المواقع الإلكترونية وبعض منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لنشرهم وإعادة نشرهم خطابًا مزوّرًا نُسب زورًا إلى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، وحمل توقيعًا مختلقًا باسم رئيس النيابة.
وتضمّن الخطاب المفبرك معلومات غير صحيحة تفيد باستدعاء النيابة د. جبريل إبراهيم محمد وخالد علي الأعيسر بشأن التحقيق في وقائع نُسبت إليهما.
وأكدت النيابة خلال إجراءات التحري، أن الخطاب المذكور لم يصدر عنها مطلقًا، وأن الختم المذيل به المستند لا يمت بصلة إلى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، مما يثبت تزويره.
وأكد وكيل النيابة – المدعي بالحق العام – أن النيابة ستقوم بملاحقة كل من يروّج للمعلومات الكاذبة داخل السودان أو خارجه، وفقًا للإجراءات القانونية.
السوداني
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة تقيّد بلاغاَ جنائياً ضد ناشري خطاب مُفبرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.