بالصورة.. مذيعة سودانية كانت تقيم في لبنان: (أعتقد والله اعلم إن أنا اكتر انسان اتسأل حشجع مين باعتبار اني جاسوسة مدسوسة على الاتنين) والجمهور يسخر: (هاردلك يا نانسي عجرم)

كتبت مذيعة سودانية, حسناء تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, وذلك عقب نهاية مباراة المنتخبين السوداني, واللبناني, في تصفيات كأس العرب, والتي كسبها صقور الجديان, بهدفين مقابل هدف. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتبت المذيعة سارة خان, عن شعورها عقب نهاية المباراة خصوصاً أنها سودانية, عاشت فترة طويلة بدولة لبنان. وكتبت المذيعة الحسناء ساخرة من نفسها: (اعتقد والله اعلم ان انا اكتر انسان اتسال حشجع مين.. وبما اني جاسوسة مدسوسة على الاتنين وكل واحد مخونني ومعتبرني مشجعة التاني اقدر اقول ليكم اجمل مافي مباراة الليلة الروح الطيبة بين الفريقين ومشجعينهم..الف مبروك السودان هاردلك لبنان). ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات متابعيها فقد سخر عدد منهم من تدوينتها, حيث كتب أحدهم: (هاردلك يا نانسي عجرم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

