أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, تعاطف الآلاف من المتابعين الذين شاركوه عبر صفحاتهم الشخصية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر قائد ألتراس مشجعي المنتخب الوطني السوداني, ينهار بالبكاء أثناء قيادته التشجيع بمدرجات ملعب الغرافة بقطر. المشجع الشاب “ديامي”, بكى وهو يستحضر ذكريات الوطن السوداني, ورغم ذلك واصل التشجيع والدموع تنزل من عينيه في مشهد مؤثر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. في لقطة مؤثرة.. قائد مشجعي المنتخب السوداني ينهار بالبكاء وهو يستحضر ذكريات الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.