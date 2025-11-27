الخرطوم تأهيل عدد من الحدائق والمتنزهات الأسرية والسياحة

أعلنت محلية الخرطوم عن وصول عدد من الحدائق والمتنزهات الأسرية الي مراحل متقدمة من الإعمار وإعادة التأهيل بعد الدمار الشامل الذي أصابها بفعل التخريب الممنهج لبنياتها التحتية بواسطة مليشيا الدعم السريع، جاء ذلك لدي تفقد اللجنة المصغرة المنبثقة من اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم برئاسة المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير والذي أكد بأن العمل يأتي ضمن توجيهات اللجنة العليا برئاسة الفريق ركن مهندس/ ابراهيم جابر ووالي ولاية الخرطوم الاستاذ/ احمد عثمان حمزة في إطار تهيئة البيئة لإعادة إعمار المرافق الحيوية الخاصة بالمواطنين، لافتا بأن اللجنة تمضي وفق رؤية استراتيجية لاستعادة جميع الخدمات الأخرى وفي مقدمتها المياه والكهرباء وتأهيل مرافق الصحة والتعليم بجانب ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة، فضلا عن الخدمات الأخرى وفقا لبرنامج عمل اللجان العليا على المستوى الوزاري بالدولة وتوجيهات حكومة ولاية الخرطوم، مشددا بضرورة تسريع وتيرة العمل وتهيئة المرافق المستهدفة لمقابلة عودة المواطنين للعاصمة، من جانبه أكد مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية والخدمة المدنية بالمحلية كمال عوض الكريم – رئيس لجنة مراجعة المشروعات بالمحلية – عن شروع المحلية في مراجعة ومتابعة تأهيل جميع الحدائق والمتنزهات الأسرية علاوة على المواقع السياحية بشارع النيل، مشيرا بأن التفقد للجنتين شمل حدائق (6) أبريل أبريل بشارع النيل بمساحة (33) الف متر مربع وتحتوي على مساحات خضراء وجلسات ومسرح والعاب أطفال بجانب مواقع للاحتفالات العامة والخاصة، إضافة إلى حديقة هيلتون (بوماني) بشارع النيل بمساحة (218) الف متر مربع والتي تشمل منتزه اسري متكامل ومطعم ومساحات خضراء والعاب أطفال مختلفة، وأضاف عوض الكريم بأن الجولة تفقدت كذلك حدائق الاسكلا بشاطئ النيل الأزرق جوار قاعة الصدقة بمساحة (29) الف متر مربع وتشتمل على متنزه اسري متكامل ويجري الان إعادة تأهيلها بشكل كامل، مشيرا بأن الجولة اختتمت بتفقد المواقع السياحية بشارع النيل جوار برج الاتصالات والتي تحتوي على وحدات سياحية متفرقة داخل النيل وعلى الشاطئ وتمثل أحدي الواجهات السياحية المهمة بولاية الخرطوم وقبلة لزوار العاصمة.

يشار بأن اللجنة اطمأنت على مضى المشروعات قدما لتدخل دائرة التشغيل في القريب العاجل بالتوازي مع العودة المضطردة للمواطنين لولاية الخرطوم.