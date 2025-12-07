شركة CNPC الصينية تُخطر وزارة الطاقة بنيتها إنهاء اتفاقيات البلوك 6 بسبب تدهور الأوضاع الأمنية

أبلغت شركة CNPC الصينية وشركتها الفرعية بترو إنرجي وزارة الطاقة والتعدين السودانية بأنها مضطرة لطلب اجتماع عاجل يُعقد في جوبا خلال ديسمبر 2025، وذلك لمناقشة الإنهاء المبكر لكل من اتفاقية تقاسم الإنتاج (PSA) واتفاقية خط أنابيب النفط الخام (COPA) الخاصة بالبلوك (6).

وقالت الشركة في إخطارها إن قرارها يأتي نتيجة لجملة من التحديات التي واجهت عملياتها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، أبرزها تدهور الوضع الأمني، ونهب وتخريب مناطق الإنتاج في البلوك (6) وسقوطها خارج السيطرة، إلى جانب توقف الإنتاج كليًا منذ 30 أكتوبر 2023، إضافة إلى انهيار سلاسل الإمداد وعدم توفر المعدات وقطع الغيار.

وأوضحت CNPC أنها أعلنت حالة القوة القاهرة رسميًا في يونيو 2025 بعد عجزها عن استئناف العمل رغم محاولاتها المتكررة، مشيرة إلى أن استمرار غياب الإيرادات مقابل المصروفات التشغيلية تسبب في خسائر مالية كبيرة.

وطلبت الشركة من الوزارة تحديد موعد للاجتماع قبل 31 ديسمبر 2025 لإكمال ترتيبات الإنهاء النهائي للاتفاقيات، مؤكدة في الوقت نفسه أنها منفتحة على أي مقترحات تتعلق بالمكان والزمان وجدول الأعمال.

وأكدت CNPC أن خطوتها ليست ذات طابع سياسي، وإنما ناتجة عن ظروف قاهرة جعلت استمرار العمل مستحيلاً، مشددة على رغبتها في استمرار التعاون مع السودان مستقبلاً عقب انتهاء النزاع وتحسن الأوضاع الأمنية.

