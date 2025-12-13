الأمم المتحدة تقلّص غذاء السودان: مجاعة تقترب ودارفور مسرح «جريمة»

أعلن برنامج الأغذية العالمي الجمعة عن تقليص الحصص الغذائية في السودان اعتبارًا من يناير المقبل إلى 70% للمناطق التي تواجه المجاعة و50% للمناطق المعرّضة لها، بسبب ضعف التمويل. ويواجه 21.2 مليون سوداني خطر الجوع الحاد، فيما حذّر البرنامج من انقطاع كامل للإمدادات بحلول أبريل إذا لم يتوفر تمويل جديد بقيمة 695 مليون دولار.

وأكد البرنامج في بيان أن الفاشر تحوّلت إلى “مسرح جريمة” بعد سيطرة قوات الدعم السريع وتدمير الأسواق والمرافق الصحية، مقدّرًا وجود 70 – 100 ألف شخص محاصرين داخل المدينة. كما تحدث عن موجات نزوح كبيرة نحو طويلة التي باتت تضم أكثر من 650 ألف نازح وسط انتشار الكوليرا وانعدام الخدمات. وتتعثر القوافل الإنسانية بفعل الهجمات المتكررة وغياب التصاريح، بينما تتصاعد المعارك في كردفان، ما يفاقم الاحتياجات في ظل شحّ الموارد وتدهور الأوضاع الإنسانية في كادوقلي والمناطق المحاصَرة.

التيار