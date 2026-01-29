القضارف: إنشاء 17 صومعة معدنية جديدة

أشاد والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد أحمد حسن بالأدوار الكبيرة والمقدرة للبنك الزراعي في إسناد العملية الزراعية ودعم المنتجين رغم تأثيرات الحرب المعلومة على القطاع المصرفي.

ودعا الوالي خلال لقائه الاربعاء المدير العام للبنك الزراعي السوداني صلاح عبد الرحيم والوفد المرافق له للبحث عن حلول لمشكلة تدني أسعار المحاصيل خاصة محصول الذرة، بجانب التركيز على تمويل المحاصيل النقدية وتمويل صغار المنتجين وجمعيات وشبكات الإنتاج الزراعي.

كما نبه لضرورة تطوير التطبيقات الإلكترونية للبنك لتكون سهلة وميسرة وفي متناول القطاع العريض من العملاء وللاستفادة من ميزة الانتشار الواسع التي يتمتع بها البنك.

وأوضح سيادته أن البنك الزراعي قد دخل مرحلة التعافي جراء ما تعرض له من خسائر بسبب الحرب ويتجه الآن لفتح مزيد من الفروع بناء على توجيهات بنك السودان المركزي لتحقيق الشمول المالي، مشيراً في هذا الصدد إلى موافقة الحكومة على زيادة رأس مال البنك ورسملة كل ديونه حتى يستطيع الإيفاء بالتزاماته تجاه الموسم الصيفي والشتوي معاً.

مؤكداً أن البنك قد أعد العدة لذلك وفي المواقيت التي تتطلبها الزراعة التي وصفها بأنها تمثل الشريان الحيوي للاقتصاد السوداني.

وقال إن البنك جاهز للموسم الجديد عبر متابعة ميدانية لتقصير الظل الإداري وتبسيط الإجراءات.

كما أشار للاتجاه لتمويل الآليات الزراعية بأسعار تفضيلية بجانب العمل على دعم سلسلة القيمة المضافة للمنتجات والمحاصيل الزراعية لتعظيم العائد الاقتصادي منها.