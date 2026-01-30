شاهد بالفيديو.. في حفل زواجه.. الفنان مأمون سوار الدهب يقبل يد شيخه الأمين عمر الأمين ويرمي “عمامته” على الأرض ويرفض ارتدائها تأدُّباً واحتراماً للشيخ

- 1/2
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل “حنة” زواج الفنان الشاب مأمون سوار الدهب.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحفل الذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة حضره عدد كبير من المعازيم تقدمهم الشيخ الأمين عمر الأمين, إضافة لعدد من المطربين.
وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع, المطرب العريس يتوجه نحو شيخه ويخلع عمامته التي كان يرتديها ويقبل يده.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد رفض المطرب مأمون سوار الدهب, ارتداء “العمامة”, مرة أخرى رغم إلحاح الشيخ, وهو ما فسره المتابعون بأنه تأدُّباً واحتراماً من المطرب للشيخ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
