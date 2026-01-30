شاهد بالفيديو.. قائد ميداني بالمليشيا يهاجم “حميدتي”: (من ما الله خلقني ما شفت جندي مصاب بعمل عملية وبتعالج بماله الخاص إلا في الدعم السريع)

فتح قائد ميداني بمليشيا الدعم السريع, النار على قيادات المليشيا بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”, وأخيه عبد الرحيم دقلو, وذلك خلال حديثه في مقطع فيديو متداول. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد هاجم القائد الميداني قيادات المليشيا بسبب اهمالهم علاج المصابين من الجنود خلال الحرب. وقال في حديثه الذي أثار به ضجة واسعة: (من الله خلقني وحتى في الحرب العالمية ما شفت جندي مصاب بعمل عملية وبتعالج بماله الخاص إلا في الدعم السريع). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

