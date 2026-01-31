تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لأحد منسوبي الدعم السريع, قيل أنه قائد ميداني بصفوف المليشيا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد هاجم فرد الدعم السريع, قائده محمد حمدان دقلو “حميدتي”, بقوة وحمله مسؤولية ما جرى لهم عقب الهزائم المتلاحقة من الجيش والقوات المساندة له. وقال القائد الميداني في حديثه الذي وجهه لحميدتي, وقوبل بسخرية واسعة: (انت ضيعتنا وضيعت أهالينا وفلذات أكبادنا ودخلتنا في مشاكل ومهازل مع كل القبائل). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. قائد ميداني بالدعم السريع يهاجم “حميدتي” بقوة: (ضيعتنا وضيعت أهالينا وفلذات أكبادنا ودخلتنا في مشاكل ومهازل مع كل القبائل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.