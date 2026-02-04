اتجاه حكومي لإعادة مشروع الجموعية للإنتاج … الكهرباء والتطهير في مقدمة المعالجات

أكد د. سر الختم فضل المولى عبد اللطيف، المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم، اهتمام حكومة الولاية بإعادة مشروع الجموعية الزراعي إلى دائرة الإنتاج، ومعالجة التحديات التي تعوق أداءه.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه الثلاثاء أعضاء لجنة التسيير للمشروع، التي تم تشكيلها حديثاً لإدارته، حيث ناقش الاجتماع جملة من المشكلات، على رأسها قضية الكهرباء، إلى جانب الحاجة إلى تطهير القنوات من الحشائش وأشجار المسكيت، وفتح الترع والمجاري المائية.

وكشف المدير العام عن وصول دراسة خط الكهرباء الجديد الخاص بالمشروع إلى مراحل متقدمة، مشيراً إلى أنه سيتم طرحها قريباً للتنفيذ، بما يسهم في استقرار عمليات الري وتشغيل الطلمبات.

ووعد بتنفيذ نفرة بالآليات التابعة للوزارة لفتح الترع والقنوات وتطهيرها من الحشائش وأشجار المسكيت، بالتزامن مع وصول التيار الكهربائي، مؤكداً أهمية المشاركة الجماعية للمزارعين في جهود تأهيل المشروع والنهوض به.

كما وجّه بضم البيوت المحمية التابعة للوزارة بالمنطقة لصالح المشروع، على أن تتولى اللجنة التسييرية طرح عطاء لتأهيلها وتشغيلها.