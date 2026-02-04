نشرت قناة البلد الفضائية السودانية, ترويج لبرنامجها الشهير “يلا نغني”, الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك ويحظى بمشاهدة عالية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن البرنامج المنافس للبرنامج الشهير “أغاني وأغاني”, الذي يبث على قناة النيل الأزرق, شهد مشاركة نخبة من المطربين المعروفين. حيث ظهر في ترويج البرنامج كبار الفنانين, بقيادة الهرم كمال ترباس, وعاصم البنا, وجمال فرفور, وعصام محمد نور, إضافة للمطربات إيمان الشريف, وإيلاف عبد العزيز. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد شهد البرنامج انضمام وجوه جديدة أبرزها المطرب الشهير محمد بشير, الذي يعد مفاجأة الموسم في البرنامج. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شاهد ترويج البرنامج الرمضاني “يلا نغني” بمشاركة نخبة من المطربين بقيادة مفاجأة الموسم محمد بشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.