استعداد مبكر لحج هذا العام وتقنيات ذكية تعزز تجربة الحجاج

تشهد منظومة الحج هذا العام مستوى متقدماً من الجاهزية التشغيلية والتنظيمية، مدعومًا باستعداد مبكر بدأ منذ نهاية الموسم الماضي، في خطوة تعكس نضج التخطيط وتكامل الجهود بين مختلف الجهات، بهدف تقديم تجربة أكثر كفاءة وانسيابية لضيوف الرحمن.

انطلقت الاستعدادات لموسم الحج منذ 12 ذي الحجة من العام الماضي، عبر تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحجاج، ضمن منهجية زمنية واضحة، وتم الانتهاء من التعاقد على الخدمات الأساسية قبل أكثر من أربعة أشهر، فيما اكتملت عقود السكن والنقل قبل ثلاثة أشهر، وأُنجزت التأشيرات قبل شهرين من الموسم، ما أسهم في تسريع الجاهزية التشغيلية وضمان انسيابية التنفيذ.

مؤتمر دولي يعزز الشراكات

وعلى الصعيد التنظيمي، عزز مؤتمر ومعرض الحج في نسخته الخامسة من جاهزية المنظومة، بمشاركة أكثر من 150 دولة و270 جهة، وتوقيع أكثر من 800 اتفاقية، ما يعكس توسع الشراكات الدولية ورفع مستوى التكامل في تقديم الخدمات.

وشهد موسم الحج الحالي تطبيق حزمة من التحسينات التي ركزت على رفع جودة الخدمات، من خلال تطوير البنية التحتية في المشاعر المقدسة، وتعزيز الامتثال للاشتراطات، وتحسين المرافق، بما يسهم في تقليل زمن الانتظار ورفع كفاءة التشغيل.

مؤشرات رضا مرتفعة

تواصل الوزارة قياس رضا الحجاج بشكل مستمر عبر أدوات رقمية، حيث بلغ مستوى الرضا في موسم الحج الماضي 91%، فيما سجلت العمرة 94%، ما يعكس استقرار جودة الخدمات ويشكل قاعدة لتحسين التجربة في الموسم الحالي.

كما يشهد الموسم تعزيزًا ملحوظًا في توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والتنبؤ بكثافات الحشود، إلى جانب دور تطبيق “نسك” الذي يقدم أكثر من 100 خدمة رقمية ويخدم أكثر من 51 مليون مستخدم، إضافة إلى مساعد “نسك الذكي” الذي يسهم في تجاوز حواجز اللغة وتحسين التواصل.

مركز تحكم و90 لوحة بيانات

يوفر مركز الرصد والتحكم أكثر من 90 لوحة بيانات تفاعلية مرتبطة بأكثر من 200 جهة، ما يتيح متابعة المؤشرات التشغيلية لحظيًا ودعم اتخاذ القرار الفوري، بما يعزز كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة.

ورغم التحديات الإقليمية، أثبتت منظومة الحج جاهزيتها العالية من خلال خطط تشغيلية مرنة، وغرف عمليات مشتركة، وبدائل متعددة تضمن استمرارية الخدمات دون انقطاع، مع متابعة لحظية لمؤشرات الأداء.

إجراءات احترازية لضمان السلامة

اعتمدت المنظومة حزمة من الإجراءات الوقائية، تشمل تعزيز الجاهزية الصحية، وتكثيف الرقابة الميدانية، وتفعيل خطط الطوارئ، وتنفيذ اختبارات مسبقة لقياس كفاءة الخطط، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للحجاج.

العربية نت