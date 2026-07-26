رسالة من إنفانتينو للأرجنتين تثير الجدل بعد كأس العالم

نشر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم رسالة تهنئة أرسلها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إلى كلاوديو تابيا، بعد الهزيمة في نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا.

ربما لم يكن من المفترض أن يتم الإعلان عن الرسالة، لكن الاتحاد الأرجنتيني قام بمشاركتها على موقعه الرسمي، حيث أشاد خلالها إنفانتينو بمشوار رفاق ليونيل ميسي في البطولة.

جاء في الرسالة: “عزيزي الرئيس، أمس، الأحد 19 يوليو 2026، في ملعب نيويورك-نيوجيرسي الرائع، فازت الأرجنتين بالميدالية الفضية في كأس العالم 2026، بعد نهائي مثير ضد إسبانيا. أود أن أكرر أصدق تهاني على هذا النجاح المهم لكرة القدم الأرجنتينية”.

وأضاف إنفانتينو: “كما ساهم الأداء الرائع لفريق الأرجنتين في البطولة بشكل كبير في جعل هذه النسخة حدثاً استثنائياً أسعد ملايين مشجعي كرة القدم حول العالم”.

كما هنأ لاعبي الفريق والمدرب ليونيل سكالوني، والطاقم الفني والطبي، والمشجعين الذين دعموا وشجعوا الفريق طوال المسابقة.

واعتبر أن “هذه الانتصارات دائماً نتيجة للعمل الجاد، والاحترافية، والانتباه الكبير للتفاصيل، وأيضاً من الشغف والالتزام وحب هذه الرياضة الرائعة. كل هذا يبشر بالخير لمستقبل واعد جداً وسيمهيد بلا شك الطريق لنجاحات جديدة وعظيمة لكرة القدم الأرجنتينية”.

جاء ذلك بعد اتهامات بتفضيل الأرجنتين خلال البطولة من خلال القرارات التحكيمية والإفلات من العقاب، من قبل الخصوم والمراقبين.

كما أثار العنف الذي قام به عدة لاعبين (ناهويل مولينا، لياندرو باريديس) ضد الإسبان بعد النهائي غضباً في عالم كرة القدم. لكن جياني إنفانتينو، في هذه الرسالة، لا يشير إلى كل ذلك.

الشرق