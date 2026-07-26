الإعيسر .. سيعود الفرح إلى كل بيت سوداني وستشرق شمس الأمن والعزة على وطنٍ لا ينحني ولا ينكسر

أشاد وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة، الأستاذ خالد الإعيسر، بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة والمستنفرون في شمال كردفان، مؤكداً أن “بشائر النصر” تعزز الثقة في استعادة الأمن والاستقرار بالبلاد.

وقال الإعيسر، في منشور له اليوم:

الرحمة والمغفرة لشهداء الوطن الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى، والعودة الآمنة للمفقودين، والحفظ للسودان أرضاً وشعباً.

تحية إجلال وإكبار للقوات المسلحة السودانية، ولكل القوات المساندة والمستنفرين الأوفياء الذين سطروا ملاحم الصمود والعزة والفداء دفاعاً عن تراب الوطن وكرامة شعبه النبيل.

منذ اليوم الأول لمعركة الكرامة الوطنية لم تهتز قناعتنا بأن الحق لا يُهزم، وأن راية السودان ستبقى عالية شامخة، واليوم نزداد يقيناً فوق يقين ونحن نشهد بشائر النصر تتوالى في ربوع شمال كردفان الحبيبة، والحمد لله على ما تحقق من انتصارات.

سيعود الفرح إلى كل بيت سوداني بإذن الله، وستشرق شمس الأمن والعزة على وطنٍ لا ينحني ولا ينكسر، عاش السودان حراً عزيزاً مستقلاً، وشعبه العظيم مرفوع الرأس، ثابت الخطى، شامخ الهامة”.

‏عاش السودان حراً عزيزاً مستقلاً، وشعبه العظيم مرفوع الرأس، ثابت الخطى، شامخ الهامة.

‏خالد الإعيسر

‏وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة