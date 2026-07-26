أمجد فريد .. تكوين لجنة رسمية للتفاوض حول المحتجزين لدي الدعم السريع

كشف المستشار السياسي لرئيس مجلس السيادة أمجد فريد عن تكوين لجنة رسمية لتولي ملف المحتجزين لدى قوات الدعم السريع، والعمل على إطلاق سراحهم والتفاوض بشأن تبادل المحتجزين برعاية مبعوث الأمم المتحدة.

وقال في تغريدة على منصة “إكس” إن اللجنة باشرت عملها، ودعت أسر المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع إلى تقديم بلاغات لدى أقرب قسم شرطة أو نيابة عامة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل استجابة إنسانية تهدف إلى توثيق المفقودين، وصون حقوق الأسر في معرفة مصير أبنائها.

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هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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