سامح حسين: بوكس العيلة.. كوميديا اجتماعية لكل أفراد الأسرة وكل أعمار الأطفال، هتخليك تضحك من قلبك

سامح حسين

روج الفنان سامح حسين لمسرحيته الجديدة «بوكس العيلة»، المقرر عرضها خلال الأيام المقبلة، بمشاركة عدد من النجوم.

ونشر سامح البوستر الرسمى عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، وعلق قائلاً: «كل بيت فيه حكاية.. وكل عيلة فيها أسرار.. لكن عمرها ما كانت بالضحك ده كله! بوكس العيلة.. كوميديا اجتماعية لكل أفراد الأسرة وكل أعمار الأطفال، هتخليك تضحك من قلبك، ويمكن تفتكر نفسك فى حد من الشخصيات».

وأوضح سامح حسين أن المسرحية تُعرض يومى 30 و31 يوليو، بالإضافة إلى 6 و7 أغسطس، على أحد مسارح مدينة نصر، داعيًا جمهوره إلى حجز التذاكر والاستمتاع بالعرض.

وتدور أحداث «بوكس العيلة» فى إطار كوميدى اجتماعى يناقش العلاقات الأسرية والمواقف اليومية داخل كل بيت، فى قالب مليء بالمواقف الساخرة.

والمسرحية من قصة وإخراج إسلام إمام، وتأليف أحمد الملوانى، وألحان يحيى نديم، وديكور د. حمدى عطية، وتصميم الاستعراضات ضياء شفيق، وأشعار طارق على، فيما يتولى الفنان سامح حسين إنتاج العمل.

المصري اليوم