كامل إدريس يبحث مع الناظر ترك تعزيز النسيج الاجتماعي وقضايا المواطنين

التقى رئيس الوزراء، الدكتور كامل إدريس اليوم رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين ترك، بحضور مستشار رئيس الوزراء نزار عبدالله محمد.

وبحث اللقاء عددًا من القضايا الوطنية والمجتمعية وسُبل تعزيز تماسك النسيج الاجتماعي، وربط مكوناته بما يخدم مصلحة المجتمع العليا، سواء على الصعيد الخدمي أو الاجتماعي.

وأوضح الناظر في تصريح صحفي أن اللقاء كان مثمراً، مشيراً إلى تناوله عدداً من الملفات الحيوية التي تهم المواطن والتي يأتي في مقدمتها قضايا المعيشة والأمن، مبيناً أنه قدّم التهاني لرئيس الوزراء بانتصارات القوات المسلحة في المحور الغربي، متمنياً مزيداً من التقدم والانتصارات للبلاد.

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