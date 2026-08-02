التقى رئيس الوزراء، الدكتور كامل إدريس اليوم رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين ترك، بحضور مستشار رئيس الوزراء نزار عبدالله محمد.
وبحث اللقاء عددًا من القضايا الوطنية والمجتمعية وسُبل تعزيز تماسك النسيج الاجتماعي، وربط مكوناته بما يخدم مصلحة المجتمع العليا، سواء على الصعيد الخدمي أو الاجتماعي.
وأوضح الناظر في تصريح صحفي أن اللقاء كان مثمراً، مشيراً إلى تناوله عدداً من الملفات الحيوية التي تهم المواطن والتي يأتي في مقدمتها قضايا المعيشة والأمن، مبيناً أنه قدّم التهاني لرئيس الوزراء بانتصارات القوات المسلحة في المحور الغربي، متمنياً مزيداً من التقدم والانتصارات للبلاد.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر كامل إدريس يبحث مع الناظر ترك تعزيز النسيج الاجتماعي وقضايا المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.