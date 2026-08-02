رقم فلكي.. الكشف عن راتب إنفانتينو في خطة بيع كأس العالم

كشفت تقرير صحفي بريطاني عن مفاجأة بشأن راتب جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في مشروع “فيفا فورورد إنتربرايز”.

ووفقا لصحيفة “ذا تايمز” البريطانية، كان سيحصل إنفانتينو على راتب يتجاوز 30 مليون يورو، إلى جانب مكافآت، بفضل خطته الخاصة بمشروع “فيفا فورورد إنتربرايز”.

وطرح إنفانتينو فكرة بيع 20% من حقوق كأس العالم عبر شركة “فيفا فورورد إنتربرايز” التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو ما كان من شأنه أن يدر على المؤسسة نحو 3.65 مليار يورو.

وأكد إنفانتينو باستمرار أنه لن يحقق ثراءً شخصيًا، لكن وفقًا لوسائل إعلام مختلفة، فإن هذا الأمر أصبح محل تساؤل الآن بعد نشر تسريبات جديدة عن راتبه.

ووفقًا لـ”ذا تايمز”، كان سيحصل إنفانتينو على راتب قدره 30 مليون يورو على الأقل، ويزيد هذا المبلغ بفارق كبير عن راتبه المعتاد، البالغ 3 ملايين يورو، كرئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم.

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