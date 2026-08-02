المرور السريع بالبحر الأحمر يدشن حملة للحد من الحمولة الزائدة وتحسين جودة الإطارات

دشنت إدارة المرور السريع بولاية البحر الأحمر اليوم بالسوق الشعبي “الميناء البري” ببورتسودان، الحملة التوعوية والإرشادية الكبرى حول “مخاطر الحمولة الزائدة وأهمية جودة الإطارات وفق المواصفات الفنية”.

وشهد التدشين العميد شرطة زين العابدين أحمد زايد مدير إدارة المرور السريع بالولاية، والعقيد شرطة عماد الدين علم الهدى رئيس الشؤون العامة، إلى جانب رؤساء الأقسام، وممثل الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس، وممثل اتحاد غرفة البصات السفرية، وعدد من الجهات ذات الصلة.

وأكد العميد زايد خلال مخاطبته الفعالية أن الحملة تأتي في إطار تعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث الطريق السريع، مشيراً إلى أن البرنامج يتضمن سلسلة مناشط تشمل محاضرات توعوية بمدينة بورتسودان، وجولات ميدانية على قطاعات المرور المنتشرة بطول الطريق القومي بالولاية، إلى جانب توزيع مطبوعات وبوسترات إرشادية.

ودعا مدير المرور السريع سائقي البصات السفرية والشاحنات الثقيلة إلى الالتزام الصارم بالحمولة المحددة قانوناً، واختيار الإطارات المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة لكل نوع مركبة، باعتبار ذلك ركيزة أساسية للحد من الانفجارات المفاجئة والحوادث المميتة.

من جانبه، جدد العقيد عماد الدين علم الهدى التزام إدارة المرور السريع بتنفيذ خطط واستراتيجيات دائرة المرور السريع الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات وتقليل نسب الوفيات الناتجة عن حوادث المرور، وتحقيق أعلى معايير السلامة على الطرق.

وقدم المهندس أبو عبيدة حسن ممثل الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس محاضرة فنية حول معايير جودة الإطارات وصلاحيتها، وطريقة قراءة تاريخ التصنيع، وأهمية مراعاة فترات التخزين، مشدداً على ضرورة الاختيار الدقيق للإطارات بما يضمن سلامة المواطنين.

وتخلل التدشين تكريم “السائق المثالي” تقديراً لالتزامه بالانضباط المروري وتطبيقه للوائح، إلى جانب تنظيم مسابقة تفاعلية حول محاور الحملة لاقت تفاعلاً واسعاً من المشاركين، وتوزيع جوائز عينية ومطبوعات إرشادية للسائقين والمواطنين.

سونا