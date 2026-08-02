الطاقة: عودة الكهرباء تحتاج عدة أيام

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كشفت وزارة الطاقة عن أضرار كبيرة لحقت بالمغذيات الرئيسية لخطوط نقل الكهرباء التابعة لمحطة سد مروي، جراء الحريق الذي اندلع في عدد من كوابل المحطة، مؤكدة أن أعمال الصيانة وإعادة التيار إلى الولايات المتأثرة بالقطوعات قد تستغرق عدة أيام.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن الحريق الذي تسبب في خروج محطة كهرباء سد مروي عن الخدمة أدى إلى تلف كبير بالمغذيات الرئيسية لخطّي النقل «مروي – المرخيات» و«مروي – عطبرة».

وأوضحت الوزارة أن الفحص الفني الذي أُجري عقب الحادث أظهر حجم الأضرار، وأن إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي إلى الولايات المتأثرة يحتاجان إلى عدة أيام، في وقت تتواصل فيه أعمال الصيانة لمعالجة الأضرار.

وفي أعقاب الحادث، وصل وزير الطاقة، المهندس المستشار المعتصم إبراهيم أحمد، إلى سد مروي لمتابعة أعمال الصيانة ميدانياً، بحضور اللجنة الأمنية بالولاية.

ووجّه الوزير باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لتسريع استعادة التيار الكهربائي، إلى جانب توفير قطع الغيار المطلوبة لمعالجة العطل.

كما وجّه بتوفير تغذيات كهربائية بديلة من المحطات الأخرى، والعمل على ربط الشبكات بهدف إدارة الطاقة المتاحة بكفاءة وعدالة وتقليل آثار القطوعات على الولايات المتأثرة.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق والوقوف على ملابساته.

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